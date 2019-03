Années pénibles à venir dans le trafic

Préparez-vous à deux années « difficiles » dans la circulation alors qu’on reprend dans quelques jours le chantier d’élargissement d’Henri-IV avec de nombreuses entraves, dont la fermeture pendant deux ans d’une bretelle majeure menant aux ponts.

Si le ministère des Transports (MTQ) ne s’attend pas à un scénario « catastrophique », il convient tout de même que les années 2019 et 2020 seront « deux très grosses années » et que la situation dans la circulation sera « difficile ».

Le porte-parole Guillaume Paradis a expliqué que le chantier reprendra d’ici la fin mars et que l’autoroute sera en travaux sur pratiquement toute sa longueur jusqu’à la fin novembre. On s’affairera sur les échangeurs Félix-Leclerc et Charest, en plus des secteurs Hamel et Einstein.

Alors qu’on assure que les voies de circulation seront conservées dans les deux directions, les complications viendront de la fermeture de plusieurs bretelles et voies. Seulement dans le secteur Einstein, trois bretelles sur quatre seront fermées.

10 600 véhicules par jour

L’entrave la plus visible sera certainement la fermeture complète, dès avril, de la bretelle qui mène de Charest Ouest à Henri-IV Sud, celle-là même qu’empruntent de nombreux travailleurs qui se dirigent vers le sud et vers les ponts pour retourner à la maison. En tout, 10 600 voitures y passent chaque jour, dont 8 % de véhicules lourds.

Armez-vous de patience puisqu’elle ne rouvrira pas avant 2021. La bretelle compte deux viaducs. Pour élargir l’autoroute, on doit démolir et reconstruire celui qui enjambe Henri-IV et qui date de 1967.

Sa configuration ne permet pas d’en conserver une partie pour assurer quand même le passage des automobilistes pendant les travaux, explique M. Paradis.

Détour vers Duplessis

Les conducteurs seront dirigés vers l’autoroute Duplessis, qui accueille déjà son lot de véhicules, surtout aux heures de pointe.

« Ce n’est pas la situation la plus simple, mais en fonction des comptages qu’on a dans le secteur, on va être capable de vivre avec ça. » Les premiers jours seront les plus pénibles, dit le MTQ, le temps que les automobilistes s’ajustent.

Il faut s’attendre à encore plus d’entraves le soir, la nuit et la fin de semaine. On devra fermer des voies sur Henri-IV, des bretelles, des voies d’entrecroisement et même des rues municipales à proximité, avise Guillaume Paradis.

Le porte-parole rappelle que la chaussée de l’autoroute sera refaite entièrement en béton et qu’il y aura des périodes où les voies seront fermées pour laisser le temps à la surface de durcir.

Ce n’est pas comme le bitume qui est prêt au roulement rapidement. Il faut laisser le temps à la réaction chimique du béton de s’effectuer, souligne M. Paradis.