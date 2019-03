Boire votre thé trop chaud comporte des risques

Bien que les études se succèdent pour vanter les bienfaits du thé, ce breuvage peut aussi receler certains risques, montre une nouvelle recherche.

Des scientifiques ont découvert que ceux qui préfèrent leur thé brûlant augmentent leurs risques d’être atteints un jour d’un cancer de l’œsophage.

Selon ces chercheurs, les amateurs de thé qui ont l’habitude de le boire à une température qui dépasse les 60 degrés Celcius et qui en consomment plus de 700 ml par jour – soit près de trois tasses – ont 90% plus de chances d’être frappés par la maladie, comparativement à ceux qui en boivent moins et qui le prennent moins chaud.

«Il est donc conseillé d’attendre un peu avant de consommer votre breuvage chaud, histoire qu’il se rafraîchisse un peu», a avancé l’auteur principal de l’étude, le Dr Farhad Islami, professeur à l’université de Téhéran et également membre de la Société américaine du cancer.

L’étude se base sur un échantillon de plus de 50 000 personnes du nord-est de l’Iran.

Des analyses ultérieures avaient déjà établi un lien entre la consommation de thé chaud et le cancer de l’œsophage, mais l’intérêt des plus récents travaux publiés dans l’International Journal of Cancer réside dans le fait qu’une température précise a été identifiée pour la première fois.

Le cancer de l’œsophage est le huitième cancer le plus fréquent dans le monde, et il est souvent mortel. Il tue chaque année quelque 400 000 personnes dans le monde. Il est souvent attribué aux traumatismes répétés infligés à cet organe qui sert de transit pour la nourriture entre la bouche et l’estomac, notamment causés par la fumée, l’alcool, les reflux gastriques et, potentiellement, les liquides chauds.

D’éventuels travaux devraient maintenant s’attacher à expliquer spécifiquement pourquoi la consommation de breuvages très chauds est liée avec un plus grand risque d’être victime d’un cancer de l’œsophage.

Il s’agirait bien davantage d’une question de chaleur que de type de breuvage. «En fait, c’est probablement n’importe quel aliment chaud: par exemple, de la confiture chauffée au micro-ondes cause des lésions à l’œsophage, un traumatisme pouvant mener à des changements cellulaires qui contribuent au cancer», a expliqué à CNN le spécialiste en pharmacoépidémiologie, Stephen Evans, qui n’a toutefois pas contribué à l’étude.