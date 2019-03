PARADIS, Normand



À l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, le 12 mars 2019, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Normand Paradis, époux de dame Diane Blouin. Il demeurait à Ste-Famille, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairejeudi le 21 mars 2019 de 19h à 21h. Vendredi la famille vous attend directement à l'église pour recevoir les condoléances à partir de 12h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse ; ses filles : Elise (Michel Gagnon), Maryse (Tommy Therrien) et Annie-Pier (Marc-Antoine Mercier) ; ses petites-filles : Mélyanne, Agathe et Naomy ; ses frères, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs: Louis (Gaétane Roussel), Pierre (Marielle Plante), Roch (Lyne Boulanger), Judith (Sylvain Bahl) ; de la famille Blouin: sa belle-mère Thérèse Lemieux (feu Donatien Blouin), Suzanne (Laval Gagnon), Martine (Marc Paquet), Denise (Gaston Drouin), François (Anne Pichette), André (Chantal Alain), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3, Tél. 418 683-8666