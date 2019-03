BRIND'AMOUR, Denyse Fraser



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 3 mars 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée paisiblement entourée des siens dame Denyse Fraser, fille de feu dame Attala Leclerc et de feu monsieur Joseph- Auguste Fraser. Elle était l'épouse de feu monsieur Louis Nazaire Brind'Amour. Elle demeurait à Loretteville.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Claude Falardeau) et Jean (Angèle Gosselin); ses petits-enfants: François et Marie Brind'Amour ainsi qu'Amélie et Francis Pelletier qu'elle considérait comme ses petits-enfants; ses belles-sœurs: Suzanne Bouffard (feu Pierre Fraser) et Germaine Bonenfant (feu Laurent Brind'Amour) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du soutien à domicile du CLSC de la Jacques-Cartier, ainsi que Jacques et Ginette Paquet pour leur grande disponibilité, leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec (Québec) G1K 5Y9, tél. : 418-657-5334.