Céline Dion partage une photo et un message touchants pour l'anniversaire de Maman Dion

La bien-aimée Maman Dion célèbre aujourd’hui (20 mars) son 92e anniversaire et Céline Dion a tenu à adresser un message de souhaits pour souligner cette année de plus dans la vie de sa maman.

Afin de lui souhaiter une joyeuse fête, Céline Dion s’est tournée vers les réseaux sociaux pour lui adresser de doux messages. Sur Instagram, elle s'est replongée à l’époque où Thérèse Tanguay-Dion avait écrit une première chanson pour elle. La chanteuse exprime sa reconnaissance envers sa maman qui l’a épaulée dans sa carrière, tout en élevant sa famille.

«Maman, si je réussis un jour à atteindre la moitié de ta force, ce serait mon plus grand accomplissement. Tu as mis tous tes rêves de côté pour élever ta famille. Quand tu as écrit ma toute première chanson, « Ce n’était qu’un rêve », qui aurait cru qu’il deviendrait réalité ? Bonne fête ! Je t’aime...», a écrit Céline Dion sur ses réseaux sociaux.

La diva a également partagé une récente photo de sa mère et elle, se tenant la main à bord d’un avion.

Sur Facebook, Céline Dion y est allée avec un message aussi touchant, déclarant son amour et sa reconnaissance éternelle pour sa maman.

«Maman, tu es mon modèle, mon idole. Je n’arrêterai jamais de t’admirer. Grâce à toi, j’ai l’immense privilège d’être une fille, une soeur, une femme et une mère. Merci de m’avoir donné la vie. Je t’aime... Bonne fête!»

Touchant!