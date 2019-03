Contre-interrogatoire de Paul-Émile Therrien

VICTORIAVILLE – L'avocat de la poursuite Me Michel Verville a passé une partie de la journée de mercredi à interroger Paul-Émile Therrien, 79 ans, notamment accusé d'agression sexuelle envers sa fille Annick et sa fille adoptive Natacha.

L'accusé a raconté que ses deux filles avaient coupé les ponts avec lui et sa conjointe plus d'une dizaine d'années avant qu'elles ne portent plainte à la police et qu’elles entament une réclamation de plus d'un demi-million de dollars envers lui.

YVES CHARLEBOIS/AGENCE QMI

En contre-interrogatoire, Paul-Émile Therrien a raconté qu'il avait mis en garde le compagnon de sa fille Natacha contre cette dernière. Il lui aurait expliqué qu'elle était une menteuse, une voleuse et qu'elle pratiquait le métier d'escorte. Ces révélations n'ont pas plu au compagnon de Natacha. En réaction, cette dernière a fait parvenir en 2002 une mise en demeure à son père pour lui mentionner qu’elle ne voulait plus de contact avec lui.

Par ailleurs, l'homme a mentionné avoir eu des frictions avec sa fille Annick au sujet de son fils. Ce dernier aimait bien aller chez son grand-père puisqu'il avait une piscine intérieure, au grand dam de sa mère que ne voulait plus avoir de contact avec Therrien, a raconté ce dernier.

L'accusé et sa conjointe ainsi que leurs deux filles se sont adonnés au nudisme en fréquentant un camping naturiste dans la région de Drummondville, a aussi dévoilé l'accusé.

Lors de la perquisition effectuée en 2015 au domicile de Therrien, les policiers ont saisi quatre photos de Natacha nue devant la piscine de la résidence familiale. Le septuagénaire s'est défendu en affirmant ne pas avoir pris ces photos et qu'elles étaient probablement l'œuvre d'un ami de Natacha.

Therrien a aussi dû s'expliquer sur la présence de photos encadrées chez lui montrant ses filles nues. «Annick s'est fait faire une photo d'elle seins nus vers l'âge de 18 ans et me l'a donnée. Les policiers dans la perquisition ne l'ont pas vu, probablement», a d'abord raconté l'accusé.

«Natacha s'était fait photographier chez un professionnel, mais ne s'est pas rendue prendre sa photo au magasin», a-t-il poursuivi en guise d'explications.

Lors de la perquisition, les policiers ont saisi un révolver de calibre .32 qui était inopérant. L'armurier Richard Masse a expliqué que du plomb avait été coulé dans le canon, tandis que le barillet a été soudé pour le fixer définitivement. Ce révolver aurait une valeur sentimentale pour Therrien, qui dit l'avoir reçu de son père quelques semaines avant son décès.

Il reste un témoin en défense jeudi. Les plaidoiries et l'adresse aux jurés devraient se tenir la semaine prochaine.