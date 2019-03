NOËL, Aline Roy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le samedi 16 mars 2019, est décédée à l'âge de 89 ans Mme Aline Roy, épouse de feu Julien Noël. Elle était la fille de feu Émile Roy et de feu Eva Talbot. Elle demeurait à Armagh de Bellechasse.La famille recevra les condoléances aujeudi le 21 mars 2019 de 19h à 21h. Vendredi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 14h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Estelle (Lionel Lapointe), Mario, Gerry (Karine Labrie), ses petits-enfants: Lorie, Laurence et Julien ainsi que son arrière-petit-fils William. Elle était la sœur de: feu Anna (Roger Dupras), Simone, feu Raymond (Marlaine Lafrance), Colette (Paul-André Boucher) et Rose-Hélène (Alphonse Chabot). De la famille Noël, elle était la belle-sœur de: feu Roger (feu Imelda Therrien), feu Véronique, feu Laurette et feu Léo (Yvette Bolduc). Elle laisse également dans le deuil sa filleule Annie ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis. Un remerciement spécial au personnel de la résidence Villa Royale d'Armagh et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués ainsi qu'à toutes les personnes qui ont fait de sa vie un passage heureux sur terre. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie, Québec, G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la