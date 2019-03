PELLETIER, Nancy



Entourée de l'amour des siens, à l'hôpital Régional de Portneuf, le 11 mars 2019, à l'âge de 46 ans, est décédée Nancy Pelletier épouse de Patrick Boilard. Elle demeurait à Pont-Rouge. Nancy laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Raphaël Boilard (Kelly-Anne Paquette) et Daphné Boilard; son frère Jonathan; ses parents : Fernand Pelletier et feu Suzanne Moisan; ses beaux-parents : Claude Boilard et feu Jocelyne Villemure; son beau-frère Daniel Boilard (Sonia Cyr) ainsi que plusieurs membres de la famille et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 13h à 15h.Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société canadienne du cancer, 1040,av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, www.cancer.ca. Les formulaires seront disponibles au salon funéraire.