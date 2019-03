Le 11e Défi ski Leucan, l’événement-bénéfice familial qui aide les enfants atteints du cancer à remonter la pente, se tiendra le samedi 30 mars, de 10 h à 20 h, à la Station touristique Stoneham.

En équipe d’une à quatre personnes, les skieurs et planchistes de tous âges et de tous niveaux seront invités à amasser un minimum de 500 $ pour les enfants atteints du cancer. Cette année, les participants devront faire une descente à l’heure pendant 10 heures afin de compléter le défi. Les équipes familiales bénéficient d’une formule écourtée et devront, quant à elles, skier pendant six heures. Pour une 2e année, Nicholas Pedneault de Congébec et Steve Linteau de Solucycle agiront à titre de coprésidents d’honneur de l’événement. Visitez le defiski.com pour tous les détails.

Différent comme toi

Photo courtoisie

La Fondation Véro & Louis est de retour pour une 2e année avec sa campagne « Différent comme toi ». Vous êtes invités à souligner le mois de l’autisme en vous procurant un t-shirt au design unique dont le slogan, Différent comme toi, célèbre la différence et notre unicité. Le t-shirt est offert autant pour les enfants que pour les adultes, jusqu’à la grandeur XXXL. Vous pouvez vous le procurer dans l’un des 44 magasins Aubainerie à travers le Québec ou en ligne (www.boutique.fondationverolouis.com). L’an passé, plus de 7 500 t-shirts se sont écoulés en moins d’un mois, permettant ainsi à la Fondation Véro & Louis d’amasser plus de 100 000 $. Tout comme l’an dernier, la livraison des t-shirts achetés en ligne sera assurée par Groupe TAQ, une entreprise de Québec qui emploie majoritairement des employés vivant avec une limitation fonctionnelle comme le TSA. Sur la photo, Guylaine Guay, la marraine de la Fondation et maman de deux enfants autistes, est entourée de Véronique Cloutier et Louis Morissette.

La Beauce en vedette

Photos courtoisie

Deux athlètes de la Beauce se sont démarqués lors des récents championnats canadiens de dynamophilie présentés à Ottawa. Tout d’abord Jean-Sébastien Rhéaume (photo de gauche) a remporté la médaille d’or dans la catégorie des 66 kg, Master 1, en plus d’établir un nouveau record national au squat (flexion des jambes) avec une charge de 215 kg. Pour sa part, Bernard Vachon (photo de droite) a aussi mis la main sur une médaille d’or dans la catégorie 74 kg, Master 3, avec un record national au squat de 210 kg. Entraînés par Dave Roy, les deux athlètes se prépareront maintenant pour les championnats mondiaux qui auront lieu en Suède en juin et les championnats nord-américains à Terre-Neuve en septembre.

Chapeau, Messieurs !

Valkyries ?

Photo courtoisie

Pour son 8e anniversaire, l’Association de ringuette de Sainte-Marie (Beauce), qui a présenté récemment le Tournoi de ringuette de Sainte-Marie au Centre Caztel, s’est offert une mascotte (photo) qui a fait le bonheur des plus petits et des plus grands lors du tournoi. Un concours sera d’ailleurs bientôt organisé afin de lui trouver un nom. Selon Simon Morin, président du tournoi, l’arrivée de la mascotte (appelons-là pour l’instant Valkyries, qui selon la mythologie nordique sont de farouches guerrières) ajoute à la notoriété que le tournoi a acquise au cours des années. La mascotte du Tournoi a été confectionnée par l’équipe de Création Animations Mascottes (www.mascottes.ca) de Saint-Jean-Chrysostome.

Anniversaires

Photo courtoisie

Brian Mulroney (photo), homme politique, premier ministre du Canada (1984-1993), président du conseil d’administration de Québecor, 80 ans... Thérèse Dion, la mère de Céline, 92 ans... Xavier Dolan, comédien, acteur et réalisateur québécois, 30 ans... Caroline Brunet, kayakiste, médaillée aux Jeux olympiques d’Atlanta, de Sidney et d’Athènes, 50 ans... Stéphane Laporte, scripteur, humoriste et chroniqueur, 58 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 20 mars 2018. Peter George Peterson (photo) 91 ans, secrétaire au Commerce (1972-1973) dans l’administration du président Richard Nixon... 2017. David Rockefeller, 101 ans, dernier petit-fils de John Rockefeller à l’origine de l’une des plus puissantes dynasties américaines... 2015. Anthony Jude (A.J.) Pero, 55 ans, batteur du groupe Twisted Sister...