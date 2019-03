Des changements au projet de condos

« On garde le cap, mais on va offrir de nouvelles possibilités de faire des changements au niveau financier sur le projet », explique le promoteur à propos des habitations qui avaient été initialement dévoilées en mars 2018.

« On a eu quand même 1500 contacts de gens intéressés, mais ils avaient souvent des demandes qu’on n’était pas capable d’offrir dans le projet initial. Plutôt que de dire non, on a pris les demandes et on s’est remis au travail pour répondre à ces besoins », s’est contenté de préciser le promoteur, parlant d’un « remodelage » pour rejoindre « d’autres clientèles ».