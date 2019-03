Des impacts à craindre dans les quartiers environnants

Accès transports viables craint que les nombreuses entraves autour du chantier d’Henri-IV aient des impacts néfastes sur les quartiers environnants avec l’augmentation de la circulation de transit.

Le Journal révélait mercredi que le ministère des Transports (MTQ) planifie plusieurs entraves qui commenceront d’ici la fin du mois pour le chantier de l’élargissement d’Henri-IV, dont la fermeture complète pour deux ans de la bretelle qui mène de Charest Ouest à Henri-IV Sud, vers les ponts.

« Il y a un potentiel d’augmentation de circulation de transit pour contourner l’autoroute. Les gens vont peut-être prendre des routes plus locales. Et le réseau local est quand même assez saturé », craint Étienne Grandmont, directeur général d’Accès transports viables.

Conséquences à Sainte-Foy

Les inconvénients seront encore plus grands près des grands générateurs d’emploi, selon lui. « Dans le coin de Sainte-Foy, ça pourrait avoir un impact. »

M. Grandmont insiste sur le fait que le MTQ doit implanter un « plan de mitigation », afin de mettre en place des mesures pour atténuer les impacts sur la circulation routière. Il doit le faire en partenariat avec les intervenants, comme le Réseau de transport de la Capitale (RTC), la Ville de Québec, les employeurs.

Pour CAA-Québec, il est important que le MTQ et la Ville redoublent d’efforts pour minimiser les impacts sur la circulation, dit le porte-parole Pierre-Olivier Fortin.

Mais, d’un autre côté, « on ne peut pas faire d’omelettes sans casser des œufs ». « On ne peut pas parler des deux côtés de la bouche en réclamant d’une part des améliorations au réseau routier et d’autre part en se lamentant quand il y a des inconvénients. »

Mitigation

Au MTQ, le porte-parole Guillaume Paradis souligne que le ministère a prévu plusieurs mesures de mitigation pour limiter l’impact sur la circulation. Entre autres, il aménagera des bretelles temporaires et réalisera les travaux nécessitant des entraves plus importantes le soir, la nuit et la fin de semaine. Les employeurs du parc technologique sont aussi avisés des entraves.

« De plus, à la suite de discussions avec le RTC, le ministère a aménagé une portion de l’accotement de l’autoroute Henri-IV en direction sud pour y permettre la circulation des autobus du RTC, entre la route Sainte-Geneviève et l’autoroute Félix-Leclerc », a précisé M. Paradis.

La Ville de Québec n’a pas commenté mercredi les entraves qui affecteront la circulation sur son territoire.