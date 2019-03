Devriez-vous donner une carte de crédit à votre ado?

Actuellement, s’ils exploitent une entreprise, les ados de plus de 14 ans sont considérés comme majeurs par le Code civil et peuvent faire des transactions en conséquence. Il faudra clarifier si ce droit s’étend aux cartes de crédit.

Les jeunes de moins de 18 ans occupent souvent un emploi. On les considère comme assez matures pour conduire une voiture et consommer pour subvenir à leurs besoins : biens dispendieux (dont des iPhone ou Galaxy à plus de 1000 $, financés sur plusieurs années), articles de sport, billets de spectacle, musique en ligne, vêtements, repas au resto, etc.