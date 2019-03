DUFOUR, Alibé



À l'Hôpital Sacré-Cœur de Montréal, le 14 mars 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Alibé Dufour, époux de madame Monique Pedneault. Il était le fils de feu monsieur Charles-Edouard Dufour et de feu madame Anna-Marie Gagnon. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 10h30 au centre commémoratifLes cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de St-Bernard de L'Île aux Coudres. Monsieur Dufour laisse dans le deuil son épouse madame Monique Pedneault; ses enfants: Nathalie (Marc Boutet), Renée (Mario Ouellet), Serge et Marie-Ève (Anthony Dryburgh); ses petits-enfants: Vincent et Thomas Boutet, Alexis et Jérémi Ouellet, Lucas et Rémi Dryburgh; ses frères et sœurs: Edwidge (feu Francis Palerme), Emilien (Diane Babin), Gilberte (feu André Marcil), Antoine (Hélène Lepage), Alicia (André Lapointe), Aurèle (Diane Simoneau) et Anne; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pedneault ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, 5400, boul. Gouin Ouest Montréal, (Québec) H4J 1C5 Tel : 514 338-2303 https://fondationhscm.org/ courriel : fondation.hsc.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca