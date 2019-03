FORTIER, Maurice



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 mars 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Maurice Fortier fondateur de Construction Maurice Fortier, conjoint de madame Denise Boutet et fils de feu monsieur Albani Fortier et feu madame Mariana Thomassin. Il demeurait à Ste-Brigitte de Laval. La famille vous accueillera le jeudi 21 mars de 19h à 21h30 au centre commémoratifet vendredi 22 mars, jour des funérailles, vous êtes invités à vous rendre directement à l'église à compter de 9h30 où la famille vous accueillera.Monsieur Fortier laisse dans le deuil sa conjointe madame Denise Boutet, ses enfants: Maryse, Martin (Nathalie Poulin) et Jocelyn (Louise Fortier) et leur mère Mme Thérèse Tremblay; les enfants de sa conjointe Nathalie, Lise et Martine, ses quatre petits-enfants: Amélie (Nicolas Giroux), Maxime (Émilie Blais), Kelly (Samuel Morency), Jade (Gabriel Monfette) ; ses quatre arrière-petits-enfants: Alexis, William, Mathis et Zac; sa sœur Anita et ses frères; Gaston (Lucille), Paul-Henri (Francine) et Cyrille (Angèle) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu: Gabrielle, Albert, Claude, Lucien, Daniel, Gilberte, Jean-Marie et Gérald. Un remerciement spécial au Dr Morin et son équipe de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don au CHU de Québec, à l'attention des soins palliatifs, 10 rue de l'Espinay, Québec G1L 3L5.