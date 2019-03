Et maintenant, jouer pour gagner

Depuis plusieurs semaines, le Canadien semblait jouer pour ne pas perdre. Les joueurs répondaient sans doute au réflexe de peur de Claude Julien.

Jouer pour ne pas perdre, c’est jouer pour ne pas commettre d’erreur. C’est jouer le pourcentage. Ne pas commettre d’erreur, c’est surtout s’assurer que le coach va être content et te redonner du temps de glace au prochain match. En ne commettant pas d’erreur, on peut toujours gagner un point même si on perd en tir de barrage.

Mais dans la vraie vie, c’est pas de même que ça marche. Pour gagner, faut compter une couple de buts. Et pour compter, faut prendre certains risques. Ce que les meilleurs joueurs du Canadien n’osaient faire depuis trop longtemps.

Trouvez-vous normal que depuis dix jours, la statistique la plus consultée dans la montagne de statistiques disponibles après un match soit le temps de jeu, le temps de glace de chacun des Glorieux ?

On était en train de tuer cette équipe qui avait eu tellement de plaisir jusqu’à la mi-février.

À QUI PERD GAGNE

Le Canadien n’a pas disputé un grand match hier à Philadelphie. Mais cette victoire contre les Flyers relance les espoirs. Ce sont les défenseurs et Carey Price qui ont gagné ce match crucial. Et Brendan Gallagher. Lui et Shea Weber ont été des piliers. Une inspiration.

En fait, les deux équipes ont joué pour ne pas perdre. Une défaite du Canadien aurait été catastrophique même si les Hurricanes et les Blue Jackets avaient perdu leurs matchs eux aussi. Le CH devait gagner du terrain puisque le nombre de matchs à jouer diminue chaque fois.

Mais les Flyers avaient encore plus peur de perdre que la Flanelle. Ils ont joué nerveusement en attaque et se sont limités à des jeux de base...pour éviter les erreurs. Ils avaient encore plus à perdre que le Canadien. En perdant 3 à 1 hier soir, ils ont enterré leur saison. Ils vont jouer au golf en avril.

Ça paraissait dans leur jeu et le Canadien a su en profiter.

LE DEVOIR DU PLAISIR

Mais la marge de manœuvre pour Marc Bergevin et Claude Julien est quand même très limitée. Il faut bâtir sur cette victoire même si elle n’est pas spectaculaire. D’ici la fin de la saison, il faut jouer pour gagner. Il faut mettre fin à cette sinistre pensée de jouer pour éviter de faire des erreurs.

De jouer pour ne pas perdre. Une équipe comme le Canadien va atteindre les séries en jouant librement, en jouant pour gagner, en ayant du plaisir.

Ça veut dire faire jouer les meilleurs. Les plus talentueux. Ce sont eux qui vont trainer le club en séries. Pas juste ceux qui jouent pour ne pas perdre.

Faut maintenant gagner.

DANS LE CALEPIN- À 17 heures ce soir, à la Cage aux Sports du Centre Bell, on va saluer la fin d’une grande carrière. Lucian Bute va confirmer sa retraite et surtout, revoir ceux qui l’ont accompagné pendant ces belles années.

Lucian Bute aura fait beaucoup pour la boxe au Québec. Et il aura fait beaucoup pour le Québec en s’intégrant et en apprenant le français pour mieux communiquer avec les gens qui l’avaient adopté. Nous sommes tous plus riches de sa venue chez nous.