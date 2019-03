Hockey universitaire masculin: Matthew Boucher sur un nuage

En optant pour l’Université du Nouveau-Brunswick, l’ancien capitaine des Remparts de Québec, Matthew Boucher, savait qu’il se joignait à l’un des plus prestigieux programmes de hockey au pays. Son choix s’est transformé en conte de fées dimanche dernier quand les Varsity Reds ont remporté un huitième titre national au hockey universitaire.

Boucher a récolté une aide dans la victoire de 4-2 de UNB pour ravir la coupe universitaire David Johnston contre les Golden Bears de l’Alberta qui s’élevaient au premier rang du classement national. Les Reds avaient pour leur part été semés deuxièmes favoris avant le début de la compétition.

Deux jours après cette victoire mémorable à Lethbridge, le joueur de première année se remettait encore des ses émotions. Il faut dire que le sommeil s’est fait plutôt rare depuis le sacre. Boucher et ses coéquipiers ont amorcé leur long voyage de retour dans la nuit de dimanche à lundi pour atteindre Fredericton, leur destination finale, seulement en fin de soirée lundi.

«Disons que je suis brûlé! C’est à peine si on a dormi, mais c’est une sensation incroyable, a raconté mardi l’athlète de 21 ans, la voix éraillée, en entrevue téléphonique. Personnellement, je n’ai jamais gagné quelque chose d’aussi gros, tant dans le midget AAA qu’au junior majeur.

«C’est spécial, car on arrive au mois d’août avec une bande de gars et l’objectif est de gagner ce tournoi-là. Ça fait sept-huit mois qu’on met nos efforts pour gagner. Le monde ne se rend pas nécessairement compte tout ce que ça prendre pour se rendre là.»

Un guerrier

Le petit attaquant a participé au championnat canadien en dépit d’une cheville en compote après s’être blessé en demi-finale des séries. Sur la touche pour la finale de la division Atlantique, il tenait cependant mordicus à être en uniforme pendant le rendez-vous ultime de la saison.

«Je ne pourrais même pas dire que j’ai une cheville en ce moment, a avoué celui qui a récolté 13 buts et 29 points en 28 parties de saison régulière. On voulait me garder pour le tournoi et j’ai eu droit à des traitements. Je n’ai aucun regret et j’avais dit au coach que je voulais jouer.»

Son père Philippe Boucher, qui a démissionné de son poste de directeur aux opérations hockey des Remparts au terme de la campagne 2017-2018, s’était déplacé sur les lieux pour assister à l’événement. Il a d’ailleurs partagé une photo sur les réseaux sociaux en compagnie de fiston soulevant le gros trophée.

«Comme il s’était retiré du coaching, il a eu la chance de me voir souvent cette année, ce que j’ai vraiment apprécié. Il était là pour les trois matchs de la fin de semaine et c’était vraiment le fun d’avoir pu vivre ça avec lui.»

Calibre sous-estimé

L’étudiant en administration des affaires croit que le hockey universitaire mérite davantage de reconnaissance.

«Ce n’est pas un calibre que le monde connaît très bien, a-t-il observé C’est très relevé et même mon père et ses amis qui venaient me voir ont fait le saut en venant me voir. J’ai fait le saut aussi et ça m’a pris quelques matchs pour m’ajuster.»