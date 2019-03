Hunter Shinkaruk tranche en tirs de barrage

Huitième joueur du Rocket de Laval à s’élancer en tir de barrage, Hunter Shinkaruk a réussi à enfiler l’aiguille pour procurer une victoire de 3 à 2 au club-école du Canadien de Montréal face aux Bruins de Providence, mercredi soir, à la Place Bell.

Shinkaruk venait ainsi couronner la remontée de l’équipe locale, qui tirait de l’arrière 2 à 1 avec moins de cinq minutes à faire au temps réglementaire.

C’est Cale Fleury qui a nivelé les chances et forcé la tenue d’une prolongation en marquant son huitième but de la saison.

Daniel Audette avait été le premier joueur du Rocket à s’inscrire au pointage. Ce dernier a également touché la cible en tirs de barrage.

Pour leur part, les Bruins ont échappé deux fois l’avance dans cette rencontre. Stuart Percy leur avait procuré les devants au premier vingt. Moins de deux minutes après qu’Audette eut créé l’égalité en deuxième période, Jakob Forsbacka Karlsson a redonné une priorité d’un but aux visiteurs.

Connor LaCouvee a réalisé 20 arrêts devant la cage du Rocket tandis que Zane McIntyre a repoussé 28 tirs.

Cette victoire permet au Rocket de s’approcher à trois points des Monsters de Cleveland et des Comets d’Utica, qui occupent respectivement les cinquième et sixième rangs de la division Nord avec 68 points. La troupe de Joël Bouchard est toutefois à 11 points des Senators de Belleville et de la dernière place donnant accès aux séries dans leur section.

La formation lavalloise sera de retour en action vendredi à Utica, face aux Comets.