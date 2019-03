La bonne soupe du jour

L’on n’y peut rien : nous, les Québécois, aimons la soupe.

Je le remarque surtout lorsque je voyage. C’est une déformation professionnelle, je ne peux pas m’empêcher de regarder les tables des autres afin de voir ce qu’ils ont choisi de manger. Méfiez-vous de moi si vous m’apercevez dans un restaurant, car je suis en train d’épier votre menu !

Pour la soupe, j’ai remarqué que plus de la moitié des Québécois choisissent la soupe du jour comme entrée. C’est vrai que ce plat réconfortant stimule l’appétit pour la suite du repas (si elle n’est pas trop consistante) et apaise les esprits. Je l’avoue, lorsque j’arrive à la maison, j’ai moi-même souvent envie de préparer une bonne soupe. Cela me vient des souvenirs de réconfort que me procurait la soupe de ma grand-mère qui bouillonnait dans la casserole juste au-dessus du poêle et qui embaumait toute la maison de son parfum de poulet et de petits légumes.

Voici une soupe de brocoli avec des relents de pomme et d’aneth qui plaira à toute la maisonnée. Je propose également une grosse soupe à l’orge et aux champignons qui cuit dans un riche bouillon de poulet, pour réchauffer ce qui reste de l’hiver.

À la soupe !

Soupe de brocoli aux pommes

Cette soupe épaissie avec du riz est une entrée réconfortante à préparer avec des restes de brocoli, de pommes et de riz. L’aneth peut être remplacé par de la ciboulette ou du basilic pour des saveurs légèrement différentes.

Portions : 4

4 Préparation : 15 min

15 min Cuisson : 50 min

INGRÉDIENTS

1 c. à s. de beurre

1 gros oignon, pelé et finement haché

1 pied de brocoli, haché

3 c. à s. de riz à grains courts

3 pommes, pelées et râpées

3 c. à s. de pluches d’aneth

1,5 L (6 tasses) de bouillon de légumes

60 ml (¼ tasse) de crème légère 15 %

1 pincée de muscade moulue

Sel et poivre

MÉTHODE

Dans une grande casserole, faire fondre le beurre. Ajouter l’oignon et faire revenir à feu moyen 3 minutes. Ajouter le brocoli, le riz, les pommes et l’aneth. Faire revenir 3 minutes. Saler et poivrer. Verser le bouillon et porter à ébullition. Baisser le feu et cuire à feu moyen-doux 40 minutes. Retirer la casserole du feu. Verser dans un robot culinaire. Mélanger par petits coups jusqu’à consistance lisse. Remettre la soupe dans la casserole. Incorporer la crème et la muscade. Faire chauffer à feu doux 5 minutes, en remuant. Verser dans des bols et servir immédiatement.

Soupe orge champignons

Le poulet et le bouillon de poulet peuvent être remplacés par du bouillon de légumes si l’on préfère une version végétarienne. N’hésitez pas à bien poivrer pour relever la saveur des champignons.

Portions : 6

6 Préparation : 20 min

20 min Cuisson : 1 h

INGRÉDIENTS

2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

2 gros oignons, pelés et en dés

1 gousse d’ail, écrasée

225 g (8 oz) de poitrine de poulet en cubes

12 champignons de Paris en tranches

½ c. à t. de piment de la Jamaïque

2 L (8 tasses) de bouillon de poulet

1 cube de bouillon de champignon

95 g (½ tasse) d’orge perlé

4 branches de kale, grossièrement haché

3 c. à s. de persil, haché

4 c. à s. de yogourt nature (ou crème fraîche)

Sel et poivre

MÉTHODE