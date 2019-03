La musique et l’automobile

En voiture, la musique est omniprésente.

Que ce soit pour se rendre au travail ou pour prendre la route des vacances, les automobilistes consomment de la musique à un rythme effarant.

Des vieux «8-tracks» jusqu’aux disques compacts et aux services modernes de diffusion en ligne, l’écoute de la musique en voiture a bien progressé au fil des années. Reste que certains classiques continuent de faire vibrer les hauts-parleurs des voitures nord-américaines.

Dans cet épisode de Podcast de chars, diffusé sur QUB Radio, Frédéric Mercier et Germain Goyer dressent la liste des meilleures et des pires chansons de «chars» et évaluent aussi quelles sont les marques automobiles offrant les meilleurs systèmes audio.