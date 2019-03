La séparation est-elle notre seul recours ?

Mon chum et moi sommes en couple depuis 18 ans. Nous avons deux enfants de 13 et 10 ans. Nous avons vécu nos cinq premières années dans le bonheur. Mais après la venue de notre premier enfant, c’est comme si le cœur n’y était plus. Le quotidien a alors envahi­­­ tout notre espace vital.

Puis mon chum m’a trompée. Je ne m’y attendais pas malgré la baisse drastique de nos rapports sexuels. Comme nous venons tous deux de couples séparés et que nous en avons souffert, on ne se résignait pas à briser la famille. Alors on est allé en thérapie et on a fait un deuxième enfant.

On a vécu quelques années dans une certaine harmonie. Il faut dire qu’avec nos deux carrières prenantes et nos deux enfants, on avait largement de quoi s’occuper. Puis la routine a repris son cours comme avant. On ne se chicanait pas trop, on faisait juste s’ignorer. Ça a fini par me taper sur les nerfs, et c’est moi qui ai sauté la clôture.

Malheureusement, je suis tombée amoureuse. Et ça, mon homme ne l’a pas pris. Il m’a obligée à faire le choix entre lui et l’autre. J’ai proposé de choisir l’autre à l’essai. Mon chum a accepté­­­, mais l’autre voulait plus. Je suis partie six mois et je suis revenue.

Mais depuis mon retour, il y a deux ans, le cœur n’y est plus. On cohabite pour ainsi dire, puisque nos rapprochements sont rares et on se heurte souvent verbalement, encore plus depuis qu’on s’est accordé la liberté d’avoir des aventures. Mais quand la semaine dernière notre fille de 13 ans nous a lancé en plein repas « Ça paraît tellement que vous ne vous aimez plus, arrêtez de nous mentir ! », ça nous a fait réfléchir tous les deux, et on se demande si notre décision de rester ensemble envers et contre tout a du sens, en particulier pour nos enfants.

Anonyme

Les enfants ressentent tout, même quand ils sont incapables de mettre des mots sur leurs impressions. C’est pourquoi, même quand leurs parents font semblant, ils pressentent les tempêtes à venir, comme les animaux quand s’annonce un gros orage. Pour vous éviter les éventuelles conséquences néfastes d’un arrangement bancal, pourquoi ne pas vous adonner une nouvelle fois à une thérapie de couple ? Pas nécessairement pour trouver des moyens de demeurer ensemble, mais pour trouver des moyens de vous séparer pour retrouver l’un et l’autre le plaisir de vivre, sans trop nuire à vos enfants.