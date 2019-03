Labeaume expédie une lettre cinglante à l’aéroport de Québec

Dans une lettre au vitriol, le maire Labeaume s’en est de nouveau vivement pris aux dirigeants de l’aéroport de Québec accusés «de gérer un bien public comme une entreprise familiale».

C’est ce qu’on peut lire dans un communiqué de presse et dans une lettre rendus publics par la Ville de Québec mercredi en fin d’après-midi.

«Cela fait maintenant plus d’un mois que nous leur avons fait connaître publiquement nos choix et l’aéroport ne leur a pas donné signe de vie, ce qui est inacceptable», a déploré le maire de Québec en évoquant les trois noms suggérés par la Ville et par la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) pour siéger au conseil d’administration de l’aéroport.

Régis Labeaume n’a pas non plus mâché ses mots dans une lettre datée du 14 mars et adressée à Sophie Lefrançois, secrétaire corporative et conformité à l’aéroport.

«J’ai bien reçu votre lettre du 11 mars qui a des relents de fausse vertu avec une bonne dose de mauvaise foi», a-t-il attaqué. Le maire a ajouté que l’aéroport «insulte toute la population de Québec qui en a plus qu’assez du comportement indigne des gestionnaires de l’aéroport qui semblent gérer un bien public comme une entreprise familiale».

La missive du 11 mars de l’aéroport, dont il est question dans la réponse du maire, n’a pas été rendue publique.

Le comité exécutif de la Ville de Québec a par ailleurs adopté, mercredi, une résolution pour désigner officiellement Claude Choquette, président du Groupe Le Massif, et Denis Leclerc, président de Biscuits Leclerc, comme membres du CA de l’aéroport. Ces deux nominations doivent cependant être entérinées par l’aéroport.