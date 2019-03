Le Café Buade ouvrira le 1er mai malgré l'incendie qui a ravagé l'établissement en mars

Fermé depuis le 5 mars en raison d’un incendie, le Café Buade pourra accueillir ses clients dès le 1er mai.

«Ça devrait. Ça pourrait même être un peu avant. Si on pouvait ouvrir le 15 avril, je serais encore plus content», a expliqué le propriétaire Marc Lavoie.

L’établissement centenaire du Vieux-Québec a subi d’importants dommages après un sinistre apparemment d’origine électrique.

L’immeuble était inoccupé lorsque les flammes se sont manifestées en fin de soirée. Le restaurant a subi des dégâts dans l’une de ses salles à manger et dans ses bureaux.

Des travaux sont en cours pour encore quelques semaines. Le Café Buade, qui célèbre ses 100 ans cette année, sera ouvert pour la saison touristique.

«J’aime mieux travailler et je me serais bien passer de ça. On refait tout à l’intérieur. On doit démolir mais c’est long pour avoir les permis. Il faut reconstruire selon les normes», a ajouté M. Lavoie.

L’homme d’affaires n’est pas propriétaire du bâtiment qui appartient à un groupe ontarien.