Le pire hiver à Québec depuis 10 ans, et ce n’est pas fini

La région de Québec tourne aujourd’hui la page sur le pire hiver de la décennie. Avec une saison qui s’est étirée sur presque la moitié de l’année, un mercure plus bas que la moyenne et des accumulations de neige plus élevées, les météorologues confirment qu’on va se souvenir longtemps de cet hiver.

Le printemps fait son arrivée officielle aujourd’hui, même si l’important couvert de neige à l’extérieur donne l’impression d’être en plein cœur de février.

À ce jour, la région de Québec a reçu plus de 350 cm de neige, alors que la moyenne est d’environ 300 cm.

« L’hiver a été long, car ç’a commencé de bonne heure. Novembre a été très froid et la neige est arrivée tôt, dans ce même mois. On sent que ça veut finir, mais on prévoit encore de la neige. La saison a aussi été plus froide que la moyenne et il y a eu beaucoup de yoyo. Les redoux étaient très passagers et pas longs », explique Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada.

La quantité de neige plus importante a également marqué la saison par des opérations de déneigement plus nombreuses. Les périodes de redoux, où il y a eu des averses de pluie, suivies de grands froids, ont aussi multiplié les opérations de déglaçage.

« Tout le monde a hâte que ça finisse », lance sans détour le météorologue.

Deux fois plus de neige

Selon André Monette, chef météorologue chez MétéoMédia, Québec a reçu deux fois plus de neige, en janvier et février.

« Si décembre n’avait pas été aussi sec, nous aurions eu un record de neige pour l’hiver. Nous avons reçu plus de neige en novembre qu’en décembre », fait-il valoir.

L’hiver s’est invité en automne et prolonge sa visite jusqu’au printemps. « Ça fait donc une saison hivernale de cinq mois, cette année. C’est long », observe M. Monette.

Système dépressionnaire

Fait encourageant, le couvert de neige a fondu d’environ 25 cm, en une semaine.

Toutefois, les bulletins météorologiques annoncent l’arrivée d’un système dépressionnaire qui menace de laisser des accumulations de neige allant de 20 à 40 cm, dans la nuit de vendredi à samedi.

Cependant, selon M. Legault, les divers modèles de prévisions « ne disent pas tous la même chose » et il y a « encore plusieurs scénarios possibles ». La neige est l’hypothèse la plus envisagée, vu le mercure encore froid, mais il n’est pas impossible que la pluie soit également de la partie. « On pourrait se rendre à 20 ou 25 cm, dépendamment du scénario qui se réalise », termine-t-il.

L’hiver en chiffres

♦ Neige au sol en date du 19 mars

80 cm (la moyenne est de 60 cm)

♦ Accumulation de neige pour l’hiver au complet

353 cm (la moyenne est de 303 cm)

♦ Mois le plus froid

Janvier

♦ Quantité de neige reçue en janvier

118 cm (la moyenne est de 72 cm)

♦ Quantité de neige reçue en février

102 cm (la moyenne est de 64 cm)

♦ Pluie reçue entre le 1er janvier et le 19 mars