Les 10 tendances beauté du printemps portées par nos influenceuses favorites

Chaque saison amène son lot de nouvelles tendances, que ce soit en mode ou en beauté. Aujourd'hui, on s'intéresse particulièrement au maquillage.

Après avoir épluché les looks vus dans les défilés, sur les tapis rouges et sur les comptes Instagram des plus grands artistes maquilleurs, il est clair que ce printemps sera très coloré et amusant.

Voici donc les 10 tendances beauté du printemps, portées par nos préfs:

1. Les lèvres «flash» - Noemie Lacerte

Que ce soit rouge, orange, rose fuschia ou mauve, on choisit les couleurs qui ont du punch.

2. Les sourcils naturels - Noémie Bannes

Pour ceux et celles qui ont déjà les sourcils fournis, utilisez un gel pour les coiffer plutôt qu'un produit comme une pommade ou un crayon pour les remplir.

Pour les autres, on imite des poils avec des petits coups de pinceau et non un gros bloc uniforme.

3. Les paillettes - Julie-Anne

Les paillettes se portent à toutes les sauces, soit dans un smoky eye, comme Julie-Anne, ou sur la paupière nue, ou encore sur les joues et les lèvres.

4. Une peau naturelle - Cassandra Bouchard

Ce printemps, on neutralise nos imperfections, mais on laisse la peau du visage respirer avec un look plus naturel.

5. Le rose - Priscilla Ventura

Le rose est définitivement en vogue, mais pas juste sur les lèvres et les joues: sur les yeux aussi!

Quand on ose, on réalise que ça donne vraiment du teint, et que ça va bien à toutes les couleurs d’yeux.

6. Ombre à paupières colorée - Marina Bastarache

T’en veux de la couleur? Il y en a ce printemps et pas juste du rose! On porte cette tendance en look «color blocking», en l’appliquant sur toute la paupière.

La palette Off Tropics de NYX, à seulement 24 $, est idéale pour expérimenter avec différentes teintes!

7. Le eye-liner coloré - Juliette Gosselin

Pour ceux qui ne sont pas trop à l’aise avec les ombres à paupières, on peut troquer la palette pour un crayon ou un traceur liquide coloré.

8. Le mascara coloré

Et si même un trait de eye-liner vous stresse, voici les mascaras colorés!

Cette tendance peut sembler difficile à porter, mais certaines teintes, comme ce bleu foncé, feront très naturel.

9. Le look monochrome - Gabrielle Marion

Si on ne sait pas agencer toutes les différentes couleurs, le plus facile, c’est de se maquiller au grand complet avec la même teinte!

Ce sera particulièrement magnifique avec des teintes de pêche, comme sur Gabrielle, rosées.

10. La paupière glossy - Sarah-Maude Beauchesne

Le gloss sur les paupières, c’est le genre de tendance qui est très cool en photo, mais pas trop pratique dans la vraie vie.

Vous pouvez imiter le look avec des paillettes fines de couleur chair, comme le démontre Sarah-Maude!

