Les Leafs se réveillent et Auston Matthews se démarque

Auston Matthews a atteint le plateau des 200 points en carrière et les Maple Leafs de Toronto ont mis fin à leur séquence de deux revers en défaisant les Sabres par la marque de 4 à 2, mercredi à Buffalo.

En l’emportant, les Leafs, troisièmes dans la section Atlantique, ont réduit à quatre points leur retard sur les Bruins. Ils ont toutefois disputé un match de plus que la troupe de Boston. S’ils veulent les rattraper au classement, les Leafs doivent espérer que les Bruins trébuchent d’ici la fin de la saison.

Matthews a obtenu son premier point de la rencontre en début de deuxième période, quand la passe d’Andreas Johnsson a dévié sur son patin avant de pénétrer dans le filet.

Le premier choix au total du repêchage de 2016 a ensuite aidé à préparer la réussite de John Tavares pour récolter le 200e point de sa jeune carrière. Cela dit, c’est William Nylander qui a fait le gros du travail sur cette séquence.

Après avoir accepté un relais de Matthews, Nylander a mystifié la défense des Sabres avant de s’avancer et de décocher un bon tir qui a terminé sa course sur la barre horizontale. Le disque a ensuite rebondi sur Rasmus Ristolainen et Tavares n’a eu qu’à le pousser dans une cage déserte.

Mitchell Marner et Zach Hyman (filet désert) ont complété la marque pour les vainqueurs.

Casey Mittelstadt et Alexander Nylander ont répliqué pour les Sabres.

Carter Hutton a été très occupé devant le filet des favoris de la foule, étant mis au défi à 45 reprises.

De l’autre côté de la patinoire, Garret Sparks a repoussé 22 rondelles.

Andrei Vasilevskiy trop fort pour les Capitals

À Washington, un but de Victor Hedman en prolongation, mais surtout une performance de 54 arrêts d’Andrei Vasilevskiy ont permis au Lightning de Tampa Bay de l’emporter 5 à 4 contre les Capitals.

Devant la cage des Capitals, Braden Holtby a quant à lui failli cinq fois sur 28 lancers.

Steven Stamkos, un but et deux mentions d’aide, et Nikita Kucherov, deux filets, ont été les deux autres grands artisans de la victoire.

En forçant la tenue d’une période supplémentaire grâce au but d’Evgeny Kuznetsov à la fin du troisième engagement, les Capitals, meneurs dans la section Métropolitaine, ont porté leur avance à trois points sur les Islanders de New York, qui affrontent le Canadien jeudi.

Anthony Cirelli a aussi marqué pour le Lightning.

Les autres buteurs des Capitals ont été Lars Eller, Carl Hagelin et T.J. Oshie.