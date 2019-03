Mike Trout fait sauter la banque

Les Angels de Los Angeles ont annoncé mercredi soir la signature d’un contrat record avec Mike Trout. La valeur de l’entente de 12 ans s’élèverait à 426,5 millions $, ce qui fait du voltigeur de 27 ans le joueur le mieux payé dans l’histoire du baseball majeur.

Cette somme, rapportée par le site MLB.com, surpasse celle accordée récemment par les Phillies de Philadelphie à Bryce Harper, soit 330 millions $ pour 13 ans. Trout est d’ailleurs le premier joueur des ligues majeures à signer un contrat de plus de 400 millions $.

Le contrat ne comprendrait pas d’option de résiliation, ni de clause de non-échange, selon le Los Angeles Times.

Trout devait devenir joueur autonome après la saison 2020, après les six années de son contrat de 144,5 millions signé en 2014 avec les Angels.

«C’est ici que j’ai toujours voulu jouer, a commenté Trout par voie de communiqué. J’aime jouer avec les Angels et je suis heureux de pouvoir représenter l’organisation, mes coéquipiers et les partisans pour les prochaines années.»

«C’est un jour excitant pour les partisans des Angels et pour tous les joueurs qui ont porté l’uniforme des Angels, a indiqué le propriétaire de l’équipe Arte Moreno. Mike Trout, un des plus grands joueurs de baseball de l’histoire, a accepté de porter l’uniforme des Angels pour toute sa carrière.»

Au cours de la dernière saison, Trout a conservé une moyenne au bâton de ,312, totalisant 39 circuits et 79 points produits. Une inflammation au poignet droit l’a toutefois ennuyé au cours des deux derniers mois du calendrier régulier et son nom a été placé sur la liste des blessés le 10 août.

Septuple invité au match des étoiles et double joueur par excellence de la Ligue américaine, Trout a remporté six Bâtons d’argent. Il a cogné 240 longues balles et fait compter 648 points depuis le début de sa carrière.