Ottawa doute que la CAQ veuille du tramway

Signe de l’extrême tension qui règne entre le fédéral et le provincial, le ministre fédéral Jean-Yves Duclos doute désormais de la volonté réelle du gouvernement caquiste de réaliser le projet de réseau structurant de transport en commun à Québec.

Le fédéral a juré que sa portion de 1,2 G$ [sur un total de 3 G$] est sur la table et que le gouvernement du Québec a juste à piger dans divers programmes fédéraux pour finaliser le financement. Le Québec répète qu’il paiera sa portion de 1,8 milliard $, soit 60 % du projet, et « pas un sou de plus ».