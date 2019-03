Pas d’excès de confiance à Halifax

Même s’ils sont largement favoris pour remporter leur série face aux Remparts de Québec, les Mooseheads d’Halifax sont loin d’entamer le tournoi printanier avec un excès de confiance, assure l’entraîneur Éric Veilleux.

Les Orignaux ont terminé la saison régulière au premier rang de l’Association de l’Est et au troisième du cumulatif général. Ils ont amassé 45 points de plus que les Remparts en saison, mais lors des deux affrontements entre les deux équipes, ce sont les Diables rouges qui en sont ressortis victorieux.

« Québec nous a battus deux fois cette année. On ne s’en va pas là en se pétant les bretelles », a assuré Veilleux mercredi lors d’un entretien téléphonique à la suite de l’entraînement des siens au centre Scotiabank.

LE JOUR J

Les Mooseheads savent d’ores et déjà qu’ils participeront au tournoi de la Coupe Memorial puisqu’ils en seront l’équipe hôtesse, cette année. Malgré tout, Veilleux ne croit pas que ça ajoute une pression supplémentaire sur sa formation, car la majorité des observateurs voient davantage les Huskies de Rouyn-Noranda ou les Voltigeurs de Drummondville remporter la coupe du Président.

« Quand je regarde les différentes émissions de télévision, on parle rarement de nous. C’est toujours Drummondville, Rouyn-Noranda, Rimouski... C’est à se demander si on est dans la ligue. Une chance que le tournoi est chez nous », a d’abord ironisé le pilote d’expérience qui avait passé les quatre dernières années dans la Ligue américaine de hockey avant de revenir au niveau junior, cette saison.

Toujours est-il que la coupe Memorial ne fait pas partie des sujets de discussion dans le vestiaire des Mooseheads. En fait, elle n’en a jamais fait partie.

« Depuis ma première rencontre avec les joueurs en début de saison, on parle de la journée de vendredi. Notre but était de bien préparer l’équipe en vue des séries, que ce soit grâce à des séances vidéo, lors des entraînements et des matchs. Jamais, on n’a parlé de la coupe Memorial. Durant toute la saison, tout ce dont on voulait s’assurer, c’était d’être prêt pour le premier match des séries et il est vendredi. »

IDENTITÉ D’ÉQUIPE

Maintenant, pour vaincre les Remparts et espérer faire un bout de chemin en séries, Veilleux tiendra mordicus à ce que sa formation s’en tienne au plan de match établi, un aspect sur lequel l’équipe a manqué de discipline à quelques reprises, cette saison.

« Toute l’année, on a parlé de notre jeu sans la rondelle. On avait besoin d’une grosse amélioration à ce niveau et on est parvenu à le faire sans enlever le style de jeu offensif qu’on est capable d’avoir. Quand on fait ça bien, on se donne des chances de remporter des matchs. Par contre, quand on change notre identité, qu’on veut trop marquer, c’est là qu’on se met en difficulté. »

Afin de peaufiner leur préparation, les Mooseheads tiendront une séance d’entraînement à l’abri des médias jeudi, à l’aube du premier match de la série, vendredi 18 h.

Pagliarulo prêt pour le défi

Carmine-Anthony Pagliarulo n’a pas laissé le choix à Patrick Roy et c’est lui qui sera d’office pour le premier match de la série contre les Mooseheads, vendredi soir. Même s’il ne bénéficie pas d’une vaste expérience dans la LHJMQ, il se dit prêt à relever le défi.

Lors de la période des transactions, Roy avait acquis Pagliarulo de l’Océanic de Rimouski, ainsi que Kyle Jessiman du Drakkar de Baie-Comeau, en pensant que ce serait ce dernier qui jouerait la majorité des rencontres. Finalement, les ennuis de Jessiman, combinés aux bonnes performances de Pagliarulo ont fait de ce dernier le gardien partant de l’équipe.

Vendredi soir, il en sera à un premier départ en carrière en séries dans la LHJMQ. « C’est un beau défi. Ils ont une grosse équipe de l’autre bord et la tâche ne sera pas facile. Par contre, cette saison, on a connu du succès contre de bonnes équipes, comme Halifax et Baie-Comeau. Nous sommes les négligés et c’est ce qui nous motive le plus. On s’en va là pour se battre et pour gagner, ça, c’est sûr. »

JEU DÉFENSIF

Roy n’a d’ailleurs pas caché sa surprise quant au jeu du cerbère de 18 ans, acquis en retour d’un choix de 5e tour au prochain repêchage.

« C’est une belle surprise pour nous. On ne s’était pas fixé d’objectif dans son cas, mais de le voir travailler me rend heureux. J’ai toujours beaucoup de plaisir à voir un jeune qui met autant d’efforts. Son jeu fait en sorte qu’on n’a pas le choix de lui donner le filet et ce sera profitable pour nous, puisque ça va lui donner de l’expérience. »

Mais les succès des Remparts ne passeront pas que par le gardien de but. Mercredi, à l’entraînement, l’entraîneur-chef a mis beaucoup d’accent sur le travail en zone défensive.

Après tout, les Mooseheads ont terminé la saison avec 300 buts, le quatrième meilleur dossier offensif de la LHJMQ. Ils ont aussi conclu la campagne avec le deuxième meilleur pourcentage de réussite en avantage numérique (28,1 %), mais le meilleur à domicile (35,2 %).

« Si on veut gagner contre Halifax, les unités spéciales seront importantes, mais aussi notre jeu en zone défensive », a mentionné l’entraîneur des Diables.

Le défenseur Dylan Schives a subi une blessure à une main lorsqu’il a été atteint par un tir de Matthew Grouchy, à l’entraînement mercredi. Il ne semblait toutefois pas trop importuné à sa sortie du vestiaire. Les Remparts s’entraîneront ce matin au Centre Vidéotron avant de s’envoler vers Halifax sur l’heure du midi.