Quand l’écologisme va trop loin

Je ne ferai pas le rabat-joie : on peut se réjouir sincèrement de voir la jeune génération soucieuse du sort de la planète.

Bien plutôt, il faut s’assurer qu’elle demeure habitable pour l’homme, pour qu’il puisse y construire un monde durable et viable.

Les pays occidentaux, peu à peu, intériorisent cette exigence écologique. Ils ne s’y convertissent pas d’un coup. Une civilisation ne s’adapte pas en quelques années à un tel défi. Mais ils le prennent au sérieux, quoi qu’en disent les radicaux qui confondent souvent écologisme et anticapitalisme et certains curés verts qui n’aiment rien tant que sermonner le commun des mortels.

L’extinction programmée de l’humanité n’est rien d’autre qu’un rêve nihiliste. Il est pourtant en train de se normaliser culturellement, comme on le constate quand de jeunes personnes répètent qu’elles ne veulent pas se reproduire pour ne pas contribuer à la surpopulation globale.

On aurait aussi envie de demander à ces angoissés climatiques s’ils croient vraiment que les peuples occidentaux doivent se suicider démographiquement à cause de la surpopulation ailleurs dans le monde.

Je ne crois pas qu’il y ait trop de Québécois en Amérique et sur la planète ! Il y a des limites, pour l’Occident, à prendre tout le fardeau du monde sur ses épaules.

Osons quelques doutes de plus. On répète qu’en matière environnementale, la jeunesse nous indique le chemin à suivre. Il faudra la prendre pour modèle, s’inspirer de ce qui l’inspire. Mais la jeunesse n’a pas toujours raison. Souvent, elle se trompe et se laisse gagner par le souffle romantique d’une idéologie fardée de poésie.