Réseau de transport structurant: la Ville de Québec «extrêmement déçue» par le budget fédéral

Rémy Normand, vice-président du comité exécutif à la Ville de Québec, s’est dit «extrêmement déçu» par le budget fédéral d’hier, car ce document ne contient pas les 800 millions$ qui manquent au financement du Réseau de transport structurant de Québec.

«Cette contribution là (de 800 millions$) n’est pas identifiée clairement et ça nous déçoit beaucoup», a indiqué M. Normand, mercredi matin, en marge du conseil d’agglomération.

Les 500 millions$ supplémentaires versés par Ottawa aux municipalités dans le cadre du Fonds de la taxe sur l’essence ne sont que «de la poudre aux yeux», a ajouté M. Normand.

«On est loin du compte»

C’est que seulement 32% de cette somme (160 millions$ environ) sera consacrée aux projets de transport en commun à travers le Québec, a-t-il expliqué. «Il y a neuf sociétés de transport qui peuvent soumettre un paquet de projets sur le 160 millions$. On est loin du compte par rapport aux 800 millions$ qui manquent», a-t-il ajouté.

Tous les yeux sont désormais tournés vers le budget du Québec qui sera déposé demain, jeudi. «On aurait aimé ça qu’il y ait un signal clair dans le budget fédéral qui tende une perche claire au gouvernement du Québec. On est en attente de demain. On fonde beaucoup d’espoirs sur demain, a soutenu Rémy Normand. On s’attend à avoir quelque chose de clair.»

Le projet de réseau de transport structurant constitue un investissement de 3 milliards$. Le gouvernement du Québec a confirmé le financement de 60% du projet, soit 1,8 milliard$.

Du côté du palier fédéral, on a assuré que 400 millions$ environ sont déjà sur la table. Un bras de fer oppose actuellement le gouvernement du Québec et Ottawa quant au choix du programme fédéral précis dans lequel on doit piger les 800 millions$ qui manquent.