Rogers Communication vend ses magazines à un éditeur torontois

TORONTO | Rogers Communication a annoncé mercredi la vente de ses magazines, incluant Maclean’s et Châtelaine, à la compagnie torontoise St. Joseph Communications, qui édite notamment Mariage Québec.

Tous les employés actuels de Rogers Media Publishing se verront offrir un emploi dans le cadre de cet accord, a-t-on expliqué par communiqué. La transaction, dont le montant n’a pas été précisé, devrait être finalisée en avril 2019.

En vertu de cette entente, St. Joseph Communications va acquérir les magazines Maclean’s, Châtelaine (éditions francophone et anglophone), Today’s Parent, HELLO! Canada, ainsi que FLARE et Canadian Business, des médias numériques.

«Nous sommes heureux d’ajouter ces titres renommés à notre portefeuille de marques de médias primées et d’accueillir leur personnel dévoué», a déclaré Tony Gagliano, président exécutif et chef de la direction de St. Joseph Communications.

«Il était extrêmement important pour nous de trouver un bon foyer pour nos employés et ces marques renommées afin que les publications continuent de vivre et de prospérer dans une entreprise bien établie dédiée à l’édition. C’était une décision difficile à prendre, mais nous pensons que c’est juste, car nous accélérons notre vision stratégique et repositionnons notre secteur des médias pour l’avenir», a déclaré Rick Brace, président de Rogers Media.

Les deux entreprises ont assuré qu’ils allaient travailler ensemble pour assurer une transition en douceur.