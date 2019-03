[RUMEUR] Lucasfilm Games relancé par Disney?

Ça brasse chez Disney! Après avoir complété l’acquisition de Fox cette semaine, le géant du divertissement semble vouloir ressusciter l’ancêtre de LucasArts, le studio Lucasfilm Games.

Découvertes par PCGamesN, ce sont des offres d’emploi mises en ligne à la mi-mars par Disney qui ont révélé les intentions de l’entreprise américaine, à la recherche pour le moment de producteurs, coordonnateurs du marketing et directeurs artistiques pour Lucasfilm Games.

Selon les offres, la nouvelle itération de Lucasfilm Games plancherait sur des «produits interactifs» se basant sur des propriétés intellectuelles de Lucasfilm «telles que Star Wars», destinés aux consoles de jeu, ordinateurs, appareils mobiles et plateformes de réalité virtuelle.

Dans la description du poste de coordonnateur du marketing, on précise même que la personne choisie devra appuyer l’équipe «pendant qu’elle travaillera sur plusieurs jeux vidéo de Star Wars sur console, PC et appareils mobiles».

Concrètement, cela pourrait peut-être indiquer que Disney songe à reprendre en main tôt ou tard le développement des jeux tirés de l’univers de Star Wars, une licence confiée exclusivement aux équipes d’Electronic Arts depuis 2013, et ce, jusqu’en 2023.

Ou du moins encadrer davantage le travail de son partenaire éditeur...

Cela dit, un changement de garde risquerait de s’avérer une bonne nouvelle pour les fans de la galaxie lointaine (très lointaine) en manque d’aventures numériques.

En ce sens, il faut préciser qu’en un peu moins de six ans d’exclusivité, EA n’a fait paraître que deux jeux tirés de la série: Star Wars Battlefront I et II, en plus d’annuler une poignée de projets qui étaient en cours de développement.

Bref, rien pour écrire à sa mère!

D’un autre côté, le PDG de Disney, Bob Iger, a affirmé lors d’une conférence téléphonique, pas plus tard qu’en février, être satisfait du travail d’EA, mentionnant au passage que Disney n’avait jamais été «particulièrement bon» avec l’édition de jeux vidéo.

Le grand patron de Mickey Mouse aurait-il déjà changé d’idée? Ou planche-t-on sur un autre genre de projet chez Disney? On le saura probablement assez rapidement.