Sécheresse inquiétante

En l’emportant à Philadelphie mardi, le Canadien a évité de s’enliser davantage. Sauf que rien n’est encore gagné. Et pour améliorer leur chance de coiffer les Blue Jackets, et peut-être les Hurricanes, au fil d’arrivée, les Montréalais devront trouver le fond du filet plus régulièrement.

Si on exclut ceux marqués dans un filet désert par Max Domi contre les Red Wings et à Philadelphie, le Tricolore n’a connu des soirées de plus de deux buts qu’à deux occasions lors des neuf derniers matchs.

La léthargie de Jonathan Drouin n’est pas étrangère à ces problèmes de production offensive. Le Québécois a été blanchi de la feuille de pointage dans 16 de ses 17 derniers matchs.

On dira que Claude Julien tentait de préserver une mince avance et que le jeu défensif n’est pas la tasse de thé de Drouin, n’empêche qu’il a été le joueur le moins utilisé dans le camp montréalais avec un temps de jeu de 10 min 55 s, mardi.

Encouragements

Il va sans dire que ce fut la soirée de travail la moins occupée de Drouin cette saison. En fait, c’est sa soirée la moins occupée depuis celle du 30 décembre 2015. À l’époque, avec le Lightning, Drouin avait joué 10 min 51 s. Dans les heures suivantes, il était cédé aux mineures.

Il s’agit ici d’un simple rappel historique. On n’en arrivera pas là avec l’attaquant de 23 ans. D’ailleurs, il était l’un des neuf joueurs (en plus de Charlie Lindgren et Antti Niemi) à prendre part à l’entraînement optionnel tenu par Claude Julien, mercredi.

« On sait qu’il peut nous rendre de très bons services. On l’encourage à continuer de travailler fort. On veut que Jonathan sache qu’on le soutient », a déclaré l’entraîneur-chef au terme de la courte séance.

Barzal à surveiller

Dans cette course effrénée vers l’obtention d’une place en séries éliminatoires, le Tricolore accueillera, jeudi soir, les Islanders de New York. Il y a une semaine, ces mêmes Islanders avaient privé le Canadien d’un point important en marquant le but gagnant avec moins de trois minutes à faire à la troisième période.

Mathew Barzal et ses compagnons de trio avaient donné une leçon de hockey aux troisième et quatrième trios des visiteurs.

« On n’avait pas joué un gros match. Quand ça arrive, des gars comme eux ont la chance d’avoir du succès. En jouant mieux, ça va leur enlever leurs chances », a indiqué Julien.

En effet, ses troupiers s’étaient présentés un peu tard. Ils ont été beaucoup plus solides à Philadelphie, un endroit qui n’a pourtant jamais souri au Canadien.

Voilà de quoi inspirer les troupes.

« Il faut construire sur cette grosse victoire et jouer du hockey désespéré. D’ici la fin de la saison, ce seront tous des matchs équivalents à un septième match. On a encore notre destin entre nos mains. Il n’y a rien de mieux que ça », a soutenu Phillip Danault.

► Les Hurricanes, contre le Lightning, et les Blue Jackets, à Edmonton, seront également en action jeudi soir.