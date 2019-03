Trump met en doute la légitimité du procureur spécial Mueller

Washington | Le président américain Donald Trump a une nouvelle fois mis en doute, aujourd'hui, la légitimité du procureur spécial Robert Mueller, s’insurgeant contre le fait qu’il puisse rédiger un rapport alors que, contrairement à lui, il n'a pas été élu.

Le rapport de M. Mueller, qui enquête sur une éventuelle collusion entre la Russie et l’équipe de campagne de Donald Trump lors de la présidentielle de 2016, est présenté comme imminent depuis plusieurs semaines, mais aucune date de fin des investigations n’a été annoncée.

«J’ai eu la plus grande victoire électorale de l’histoire de notre pays, des dizaines de millions de voix», a souligné M. Trump depuis les jardins de la Maison-Blanche. «Et maintenant, on a quelqu’un qui va écrire un rapport et qui n’a jamais eu une seule voix!» a-t-il ajouté.

«Nous verrons si le rapport est honnête», a-t-il encore dit.