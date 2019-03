Un premier pas vers l’intégration des nouveaux arrivants à Québec

Les personnes immigrantes nouvellement arrivées à Québec ont eu l’occasion mercredi matin de franchir une étape importante de leur intégration en amorçant les démarches pour trouver leur premier emploi au cours d’une activité présentée au Centre Louis-Jolliet.

Tout au long de l’avant-midi, les personnes immigrantes en cours ou en fin de francisation ont eu la possibilité d’échanger avec des employeurs potentiels.

L’Événement emploi pour personnes immigrantes, qui souligne sa 6e édition cette année, a réuni une trentaine d’employeurs de la région dans des domaines variés ayant des besoins de main-d’œuvre importants.

La clé de l’intégration

«Il s’agit souvent de leur premier emploi au Québec. Par le travail, cela leur permet de mettre en pratique le français. Dans une classe, c’est une chose, mais le transposer en milieu de travail avec des Québécois qui parlent vite, cela leur permet de progresser et de se familiariser avec les codes culturels. La vitesse de travail et la manière de s’adresser à un patron diffèrent d’une culture à l’autre», a affirmé Martine Boutin, conseillère d’orientation pour Option-Travail.

Les principaux emplois offerts sont dans le domaine de la restauration, de l’entretien ménager, de la transformation et dans le système de la santé qui sont directement visés par la pénurie de main-d’œuvre.

Secteurs en demande

D’après une étude économique publiée par Desjardins dernièrement, les quatre secteurs ayant un nombre plus élevé de postes à combler sont l’industrie manufacturière (18 105), l’hébergement et la restauration (13 580), le commerce de détail (13 430) ainsi que les soins de santé (13 240). Le taux de chômage de 5,5 % atteint au Québec l’an dernier s’avère même le plus faible depuis les années 1960.

Avec onze enfants à charge, Kalenya Malungu Malumbi était actif mercredi pour se trouver du travail. Le réfugié du Congo est arrivé au Québec, il y a cinq mois.

«L’adaptation se passe très bien. Même avec l’hiver, je suis heureux d’être dans la région de Québec. Je cherche un emploi dans n’importe quel domaine», a-t-il confié au Journal.

«La réception des employeurs est très bonne. Ils sont très accueillants», a poursuivi le père de famille.

Parmi les employeurs présents, l’hôtel Hilton affichait plusieurs postes de préposés aux chambres et à la plonge.

«Depuis l’été dernier, je n’ai pas arrêté d’essayer d’embaucher des préposés aux chambres. J’ai déjà des immigrants qui travaillent pour moi. C’est comme ça de plus en plus. Je vous dis qu’on cherche des idées pour combler la pénurie. Les rôles sont carrément inversés. Les chercheurs d’emplois ont le choix. Ils magasinent. Chez nous, le salaire débute à 15,99$. On a reçu plusieurs curriculums vitea. C’est un premier contact. À date, on est très satisfait», a partagé André Turcotte, directeur de l’entretien ménager au Hilton.