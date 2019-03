LÉGARÉ, Colette Patry



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 14 mars 2019, à l'âge de 93 ans et 5 mois, est décédée madame Colette Patry, épouse de feu monsieur Jean-Gilles Légaré, fille de feu madame Juliette Havard et de feu monsieur Joseph Patry. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 15h30.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles au printemps. Elle laisse dans le deuil son frère Noël (Suzanne Asselin); elle était la sœur de feu Paul-Émile (feu Marie-Ange Paradis), feu Robert (Patricia Poulin), feu Jeannette, feu Raymond, feu Adolphe (feu Norma St-Pierre), feu Sarto (feu Véronique Fréchette); elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du 4e étage du Centre d'hébergement Côté Jardins pour les bons soins reçus lors de son séjour et à la fin de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone: 418-527-4294, site Web: www.societealzheimerdequebec.com . Des formulaires seront disponibles sur place.