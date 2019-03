FOURNIER, Normand



Au CHUL de Québec, le 15 mars 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Normand Fournier, époux de Mme Jacqueline Gilbert. Il était le fils de feu M. Irenée Fournier et de feu Mme Clara Bégin. Il demeurait à Scott. La famille vous accueillera audimanche le 24 mars 2019 de 12 h à 15 h.Il laisse dans le deuil outre son épouse: Jacqueline, ses enfants: Nathalie (Serge Nadeau), Stéphane et Mélanie (Daniel Michaud); ses petits-enfants: Audrée, Mathieu, Gabriel (son fils Hayden), Andréane, Danick, Ève et Léanne; ses frères: feu Jean-Guy (Thérèse Gilbert), André (Lucille Vachon) et feu Raynald; ses beaux-frères et belles-sœurs: Francine (feu Roland Carrier), Ginette (Jean-Charles Poitras), Marjolaine (Réal Larouche) et Richard. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel dévoué et attentionné du CHUL, lors du décès de M. Normand Fournier. Dons suggérés : Fondation du Chu de Québec : https://fondationduchudequebec.org/ Fabrique de Scott : https://www.upnb.org/st-maxime-scott.html