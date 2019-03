BLANCHET, Nicolas



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 mars 2019, à l'âge de 36 ans, est décédé monsieur Nicolas Blanchet, conjoint de madame Catherine Montminy, fils de Alain Blanchet (feu Martine Paradis) Cathée Deschênes. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aule vendredi 29 mars 2019 de 18 h à 21 h et le samedi 30 mars 2019 de 9 h à 10 h 30.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Catherine Montminy; ses enfants: Elliot et Loïc, sa sœur Sheila, son grand-père feu Agenard Blanchet (Jeanne-d'Arc Fournier), ses beaux-parents Clément Montminy (Lise Ruel), sa belle-sœur Anne Montminy (Bassem Oueslati), ses neveux Adam et Zachary ainsi que ses cousins, cousines, oncles, tantes, parents et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins intensifs, module A, de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués ainsi que toute l'équipe de Transplant Québec pour leur délicatesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de la Sclérose en plaques, 550, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QC H3A 1B9.