DUBÉ, Denis (alias Pakho)



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 14 mars 2019, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Denis Dubé, fils de feu monsieur Roger Dubé et dame Anne-Marie Lafontaine. Il demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, ses frères et sœurs : Roger (Liliane Vallée), Lise (Rénald Jobin), Monik (Jacques Turcotte), Carole (Eddy Fugère), Marc (Francine Gagné), Diane (Claude Perreault), Linda (Pierre Jobin), Johanne (Pierre Morency), Carl (Daniel Lambert) et Nancy (Stéphen Harvey); ses neveux et nièces : Francois Dubé, Sylvain Dubé, Dany Dubé, Nathalie Jobin, Amélie Jobin, Nicolas Turcotte, Dominik Turcotte, Alex Fugère, Vicky Fugère, Vincent Bilodeau, Jessica Roy, Stéfany Roy, Raphael Dubé-Demers, Louis-Oliver Dubé-Demers et Jade Lacas, ainsi que leurs enfants et petits-enfants, son amoureuse Nicole Fournier, ses parents, cousins, cousines et plusieurs amis (es). La famille tient à remercier Dr Tremblay, oncologue à l'Hôtel-Dieu de Québec, ainsi que tout le personnel soignant pour leur support et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3 tél. :418-683-8666www.cancer.ca