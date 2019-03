VALLIÈRES, Rémi



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 mars 2019, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Rémi Vallières, époux de Mme Cécile Gourde. Il demeurait à Scott. La famille vous accueillera :samedi le 23 mars 2019 de 9h à 10h45.Il laisse dans le deuil outre son épouse Cécile, ses enfants : Martin (Céline Labbé), Simon, Chantale et Ghyslain Bélanger; ses petits-enfants : Catherine (Raphaël Couturier), Marie-Pier (Stéphane Grenon), Valérie (David Gendron), Kayla et Kimi; ses arrière-petites-filles : Sara-Kate et Amandine. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : Florence (Hector Robitaille), Simone, Armand (Anita Banville), Marguerite, Hélène, Jacques, Elizabeth (Aldéric Leblond), Marie-Louis, Louise (Bernard Lemieux), Marthe et Bernard (Irène St-Hilaire); ses belles-sœurs et beaux-frères : Cécile Poulin, Gilles Perron, feu Armand (Fabiola Ferland), feu Thérèse (feu Guy Parent, Émilienne Mercier) et feu Lucille (feu Armand Drouin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille remercie particulièrement tout le personnel du département de gérontologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et leurs bons soins. Des dons à la fabrique de Scott seraient appréciés