CORBIN, Nelson



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 26 février 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Nelson Corbin, conjoint de dame Madeleine Allaire. Né à St-Paul de la Croix le 16 novembre 1935, il était le fils de feu dame Annette Pelletier et de feu monsieur Gérard Corbin. Il demeurait à Stoneham. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence àà compter de 14 h.Outre sa conjointe Madeleine, monsieur Corbin laisse dans le deuil son fils Marc-André Morin (Julie Vallée); ses petits-enfants: Alexandra (Sébastien Savard), Kevin, Jean-Christophe (Laurabel Perrier), Cathrine; ses arrière-petits-enfants: Loïc et Maëlie; les enfants de sa conjointe: Réjean (Carole Gaudreault), Linda, Patricia, Nathalie; ses petits-enfants: Tommy, Jessie, Kimy, Mavie (Alexandre Gosselin), Tricya (Michel Pelletier), Mélodie, Amy (Simon-Pierre Dupuis), Mathéo; ses arrière-petits- enfants: Aliyah, Kyle, Hanna, Morgan, Nolan, Leila-Elisabeth, Daymond, Daymerick, Mavrick; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: Berthier (Madeleine Gagnon), Diane (feu Bertrand Bernier), Jocelyne, Micheline, Jacques (Rita Ouellette), Denis (Gisèle Guillemette), Denise, Jacynthe, Daniel (Francine Michaud), Benoit Pommet (feu Régine); de la famille Allaire: Louisette (René Roy), Robert (Jeannine Labonté), Jacqueline (feu Raymond Bélanger), Fernande (feu Patrick Thibodeau), Fernand (Denise Drouin), Benoit (Mariette Rodrigue), Jean-Guy (Graca Pereira), Raymond (Anna Toler), Bertha (Réal Therrien); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nelson était également le frère de Lucette (Napoléon Michaud), Hermas, Solange (Paul Sirois), Francine, Jean-Yves; le beau-frère de Cécile Allaire, tous décédés. La famille remercie tout le personnel du centre des grands brûlés de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du C.H.U., pavillon Enfant-Jésus, (département des grands brûlés), Tél. : 418-525-4385, Site : www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec. Les funérailles sont sous la direction de