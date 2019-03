POULIN, Thérèse Lemieux



Entourée de l'amour des siens, au CHSLD Champlain-des-Montagnes de Québec, le 13 mars 2019, à l'âge de 86 ans et 5 mois, est décédée Mme Thérèse Lemieux, épouse de feu Jean-Marc Poulin, fille de feu M. Josaphat Lemieux et de feu Mme Marie-Blanche Boutin. Elle laisse dans le deuil sa fille Lynda conjointe de Denis Ouellette; ses petits-enfants: David Poulin-Lambert conjoint de Mélissa Poulin, Kevin Poulin-Lambert; ses arrière-petits-enfants: Eva et Nathan. De la famille Lemieux, elle était la sœur de feu Rose-Aimée épouse de feu Joseph Corriveau, feu Gisèle, Juliette, Raoul époux de feu Gisèle Ricard, Aimé époux de Lise Ricard, Jean-Guy époux de feu Huguette Caron, feu Gilles époux de Carmelle Bédard, feu Roger époux de Anita Laframboise et Jacques époux de Louise Paré. De la famille Poulin, elle était la belle-sœur de feu Herman époux de feu Alice Bertrand, feu Germaine épouse de feu Lionel Rousseau, feu Liliane épouse de feu Lionel Parent, feu Yolande épouse de feu Hervé Rousseau, feu Rose-Annette épouse de feu Anselme Mathieu, Louis-Claude époux de Pierrette Desrosiers. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances le samedi 23 mars à compter de 11 h auLa famille désire remercier le personnel du CHSLD Champlain-des-Montagnes de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués à Mme Lemieux. La famille a confié la direction des funérailles à la