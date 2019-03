FORTIER, Frances



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 mars 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée Frances Fortier, fille de feu madame Margaret Carrier et de feu monsieur Paul Fortier. Résidente de Saint-Romuald (Québec), Frances a longtemps vécu en Ontario, dans la région de Kitchener-Waterloo où elle a travaillé pour la Mutuelle du Canada/Clarica pendant plus de 30 ans. Elle laisse dans le deuil son frère Denis, ses tantes, de nombreux cousins, cousines et beaucoup de bons ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Moisson Québec (https://dons.moissonquebec.com/don-en-ligne/formulaire/?don=in-memoriam) ou à OXFAM Québec (https://oxfam.qc.ca/faites-un-don/) pour aider les réfugiés victimes de guerres et de conflits. La famille recevra les condoléances auà compter de 12h.L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Patrick à une date ultérieure.