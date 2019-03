CORRIVEAU, Paul



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 mars 2019, à l'âge de 91 ans et 4 mois, est décédé monsieur Paul Corriveau, époux de feu madame Rachel Blais. Il était le fils de feu madame Hénédine Mercier et de feu monsieur Joseph Corriveau. Il demeurait à Buckland de Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial de Buckland. Il laisse dans le deuil ses enfants: Lise, Jacques (Denise Bolduc), Rock (Lorraine Létourneau), Denis (Diane Bruneau); ses petits-enfants: feu Jocelyn Légaré, Dave Corriveau (Marie-Hélène Labbé), Audrey Corriveau (Charles-Etienne Fontaine), Michaël Corriveau (Maude Forgues), Jean-François Corriveau (Claudia Fortier), Jonathan Corriveau (Isabelle Pinette) et ses arrière-petits-enfants: Maxim-Olivier, Anaïs, Jacob, Charlotte, Léanne, Norah, Summer et Logan. Il était le frère de: feu Yolande, Hervé (Jacqueline Blais), Mgr Réal, feu Germaine (feu Gilles Lemelin), feu Jeannine (Germain Lemieux), feu Roger (feu Madeleine Leclerc), Marguerite (Paul Roy), feu Guy, Lévis, Philippe (Lorraine Aubin), feu Camilien, feu Yvon, Jean-Rodrigue et Jean-Marc. De la famille Blais, il était le beau-frère de: feu Cécile et feu Joseph (Ghyslaine Roy (Robert Labbé)). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier ses frères: Jean-Rodrigue et Jean-Marc pour leur dévouement et leur présence. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Paroisse du Sacré Coeur de Jésus en Bellechasse 4306, rue Principale Buckland (Québec) G0R 1G0. La direction des funérailles a été confiée à la