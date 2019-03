MASCOLO, Denis



À son domicile, le 6 mars 2019, à l'âge de 54 ans, est décédé monsieur Denis Mascolo, fils de feu dame Rolande Bruyère et de feu monsieur Benoit Mascolo. Né à Lévis, le 29 mai 1964, il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront déposées au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Monsieur Mascolo laisse dans le deuil son frère, ses sœurs et son beau-frère: Michel, Louise (Alexandre Kandic), Claire; ses neveux et sa nièce: Philippe, Sophie (François Anderson), David (Caroline Lewis), Jean-Charles (Andréanne Gauthier) ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Denis était également le frère de feu Claude. La famille remercie M. Claude Arsenault et son personnel de la résidence de Sully de même que tout le personnel des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur gentillesse et leur attention particulière. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cité Joie, Site : www.citejoie.com, Tél. : 418-849-7183. Les funérailles sont sous la direction de