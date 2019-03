HARVEY, Marcel



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 9 mars 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Marcel Harvey, fils de feu dame Jeanne Simard et de feu monsieur Héraclius Harvey. Il était l'époux de madame Denise Poirier. Il demeurait à Québec.de 9 heures à 11 heures.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denise; ses enfants : Sylvain (Josée Lajeunesse), Denis (Manon Laberge) et Sandra; ses petits-enfants : Alexandra (J-P Grondin), William, Karina (Alexandra Lapointe), Sophie, Julien, Léana et Émile; ses frères et sœurs : feu Hugues (feu Gracia), feu Ghislain (feu Cécile), feu Doris (feu Camille), feu Lorraine (Michel), Huguette (feu Raymond), Gaétanne, Lise et Michel, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel, les bénévoles ainsi que les médecins du Centre d'hébergement de Charlesbourg, plus particulièrement Mme Charlotte pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Leucan, 2950-A, boul. Laurier, Québec (Québec) G1V 2M4 tél. : 418-654-2136.