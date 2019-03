GENEST, Réjean



Entouré de sa famille, au centre d'hébergement de Donnacona, le 16 mars 2019 à l'âge de 81 ans, est décédé Monsieur Réjean Genest, fils de feu Monsieur Siméon Genest et de feu Madame Marie-Louise Thibodeau, de St-Basile. Il laisse dans le deuil son épouse, Madame Agathe Bédard. Il laisse également dans le deuil ses enfants: Guylaine (Gérald Chastenay), Denis (Sylvie Genest); son petit-fils William (Alyson Boyte); ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères: feu Jean-Guy, feu Florent (Clothilde Larue), feu Lionel (feu Claudette Hébert), feu Yvette (André Murray), feu Richard (Lucie Lacroix), feu Yves, Marcelle (feu Raymond Leclerc), Alfred, Paul-Henri (Murielle Laliberté), feu René, feu Françoise Bédard (feu Raymond Richard), Claire Bédard (feu Henri Cantin), Yolande Bédard (feu Gaudias Papillon), feu René Bédard, André Bédard (Aline Julien), Hélène Bédard (feu Claude Bussières); son filleul Christian Genest et sa filleule Annie Genest ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et amis. Nous tenons à remercier bien sincèrement le personnel du centre d'hébergement de Donnacona, pour les excellents soins apportés, merci de votre soutien et de votre humanisme. Monsieur Genest ne sera pas exposé.La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 9 h sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, av. Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com. Les formulaires seront disponibles à l'église.