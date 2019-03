CARON, Cécile Giasson



" Le plus beau cadeau qu'on puisse offrir aux autres, c'est d'être heureux. "(Mathieu Ricard)C'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Cécile Giasson Caron. Née à Limoilou le 10 octobre 1925, elle est décédée à la résidence Côté Jardins de Sillery le 14 mars 2019, à l'âge de 93 ans. Notre chère Cécile nous a quittés comme elle le souhaitait, discrètement et, selon sa nature profonde, sans déranger personne. Avec son habituelle bonne humeur, Cécile a toujours su apprécier ce que la vie lui apportait. " J'ai toujours été heureuse ", nous disait-elle. Elle avait le bonheur facile et savait le semer autour d'elle. La photo dit tout! Son amoureux et mari, Marc Caron, s'est éteint depuis déjà 22 ans. Cadette des sept enfants de Gérard Giasson et Louisa Babin, ses frères et sœurs, Julienne, Maurice, Yvette, Germaine, Claire et Marcel l'ont précédée. Elle a toujours su être présente, accompagner et guider chacun de ses huit enfants qui l'aimaient affectueusement: Céline, Denis, Michel, Robert, Jacques, Suzanne, Yvon et G. Daniel; leurs conjointes et conjoints: Joël Fieujean, Cécile Marien, Claire Gagnon, Stephen Caldas, Nathalie Lagacé et Maria-Térésa Aparicio. Elle laisse une famille unie. Sont aussi dans la peine ses dix-sept petits- enfants dont elle était toujours très fière et ses quatorze arrière-petits-enfants qu'elle aurait aimé connaître davantage. Elle laisse ses belles-sœurs: Yvette Moreau, Odile Caron (Laurent Cloutier), Louise Caron, Lucie Caron (Jacques Fournier), Hélène Caron, Colette Pelletier, Aline Pelletier, Mireille Pellerin et Juliette Fortin. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces et ami(e)s dont Viviane Cloutier, une amie fidèle. Oui, vraiment, Cécile a eu un beau règne, joyeux et simple. Merci, la Vie ! Son plus bel enseignement : prenez soin de vous les uns les autres. Retenons cette leçon et gardons son souvenir bien au chaud dans nos cœurs. Qu'elle repose en paix! La famille tient à remercier sincèrement tous ceux et celles qui lui ont prodigué des soins de qualité. Des remerciements spéciaux aux infirmiers, aux infirmières et aux préposés de l'unité. Vous l'avez accompagnée avec beaucoup de délicatesse et de chaleur humaine. Nous vous en sommes profondément reconnaissants.La famille recevra les condoléances à partir de 9 h 30. L'inhumation des cendres suivra ultérieurement dans le lot familial du Cimetière Saint-Aubert de L'Islet.