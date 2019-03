PLANTE, Mariette Rhéaume



Au CHSLD de Sainte-Croix, le 12 mars 2019, à l'âge de 78 ans et 11 mois, est décédée dame Mariette Rhéaume épouse de monsieur Paul-Émile Plante. Elle était la fille de feu Aristide Rhéaume et de feu Alice Moore. Elle demeurait à Saint-Isidore. La famille vous accueillera à laLe samedi 23 mars de 9 h 30 à 11 h 50.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Johanne, Jacques (Lynn Cloutier), Laura (Michel Turgeon), Andrée (Pierre Falardeau), Stéphane (Josée Belley); ses petits- enfants: Jonathan, Cindy (Marc-Antoine Dionne), Mélissa (Alexandre Pelchat), Michael (Sophie Brodeur), Alexann (Steeve Labrecque), Samuel (Alex-Ann Dodier), Mégane (Antoine Cliche), Virginie (Raphaël Plante), Charlène; ses arrière- petits-enfants: Mathis Falardeau, Élie Pelchat, Mathis Labrecque; ses frères et sœurs Rhéaume: feu Ephrem (Marie-Marthe Gagné), feu Florence (feu Rosaire Drouin), feu Guy (Eva Boissonneault), feu Bertrand (feu Irène Brouard), Thérèse (feu Réal Brouard), Huguette (feu Claude Gendron), feu Jules-Aimé, Denise (Marcel Bouffard); ses beaux-frères et belles-sœurs Plante: feu Rose-Alma (feu Henri Cameron), feu Rita ( feu Pierre Larose, feu Lorenzo Guillemette), feu Gérard (Annette Beaudoin), Rosaire (Yvonne Châtigny), Irène (Magella Châtigny), feu Raymond (feu Monique Pichette, feu Gisèle Valois), feu Laval (Éliane Roy), Joseph (feu Marguerite Châtigny, Thérèse Couet), feu Jeannine (feu Guy Bélanger), feu Arsène (Rachel Viens), Roland (Marie-Marthe Vézina), Rhéa, Yvon (Nicole Voyer). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Dons Suggérés: Fondation du Parkinson www.parkinsonquebec.ca, Fondation de santé et service sociaux Lévis-Lotbinière www.CanaDon.orgLa famille désire remercier tout le personnel du CHSLD de Saint-Croix, le docteur Réal Cantin ainsi que la neurologue Manon Bouchard pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles est confiée à la