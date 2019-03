McCUNE, Lorne



À la Résidence Charlesbourg, le 9 mars dernier, est décédé, à l'âge 80 ans, Monsieur Lorne McCune, époux de Lorraine Gauthier. Il était le fils de feu Noble McCune et de feu Lina Smith. Il laisse dans le deuil ses enfants : Larry (Linda Labbé), Debbie (Richard McKeown), Dany (Sylvie Cantin) et Barry; ses petits-enfants : Shawn (Priscilla), Cody, Cynthia, Chelsea (Alexandre), Frédéric et Alexandre; ses frères et ses sœurs : feu Dorothy (feu Allan McKeown), Doris (feu Gerald Hayward) (Paul Rhéaume), Noble (Helen Thorn) et Betty (feu Ralph Corrigan); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gauthier, plusieurs neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances au :dès 13h.La famille désire remercier les infirmières du CLSC La Source Nord et le personnel de la Résidence Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Diabète Québec (3750 Boul Crémazie E, Montréal, QC H2A 1B6) ou à Campbell Hall Cemetery Fund c/o Doris McCune, 345, 1ère Avenue, Stoneham (QC) G3C 0M3.